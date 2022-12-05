Больной раком актер «Кривого зеркала» попал в трудное положение

После обнаружения рака желудка четвертой стадии актер Александр Пономаренко прошел уже 16 курсов химиотерапии, в результате чего похудел на 20 килограммов. Несмотря на это, врачи рекомендуют пародисту дорогое лекарство, средств на которое у него нет.

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На данный момент Пономаренко проходит лечение в Ростове-на-Дону. Для борьбы с опасным заболеванием зарубежные медики порекомендовали ему поддерживающую терапию, которая заключается в приеме дорогостоящих лекарств стоимостью более двух тысяч долларов за упаковку.

— Они способны продлить жизнь — это та же химиотерапия, но у них несколько другое действие. Одна упаковка стоит 2240 долларов, а их надо восемь, — рассказал брат-близнец актера Валерий Пономаренко.