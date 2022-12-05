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2 часа назад

Нутрициолог Гончар рассказала, как часто можно есть фастфуд

runews24.ru

Эксперт отметила, что к фастфуду относятся не только бургеры, шаурма и прочая уличная еда. Булочки, пирожные, шоколадные батончики, полуфабрикаты из серии «разогрей и ешь», японские ролы, сладкая газировка, картошка фир и продукты, приготовленные во фритюре, все это тоже джанк-фуд, или так называемая мусорная еда, объясняет эксперт.

Нутрициолог рассказала, как часто можно есть фастфуд
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В беседе с порталом «Чемпионат» Гончар отметила, что необходимо отказываться от этого вида еды. Делать это можно постепенно.

В идеале не употреблять фастфуд совсем, но дважды в месяц можно себе позволить немного расслабиться.

Нутрициолог напомнила, что мусорная еда может стать причиной диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, влиять на половую и репродуктивную систему, а даже на развитие плода.

Вместо покупных сэндвича, бургера или шаурмы можно сделать домашний аналог из свежих овощей и полезного мяса.

Шоколадные батончики заменить горьким шоколадом, в котором не мене 75% какао.

От магазинных сладостей помогут отказаться несладкая пастила, сушеные фрукты, орехи.

А сладкая газировка и соки могут уступить место минеральной воде без газа или обычной воде, травяному чаю или морсу без сахара.

Также Гончар посоветовала спать не менее семи часов в сутки, и завтракать в течение первых двух часов после пробуждения.

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