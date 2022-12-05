Эндокринолог рассказала о наиболее полезных вариантах гарнира

Чаще всего люди используют в качестве основы для блюд рис, картофель или макароны. Однако они содержат слишком много простых углеводов. Медики советуют заменить их на овощи.
По словам доктора медицинских наук эндокринолога Зухры Павловой, не стоит считать рис, картошку и макароны вредной пищей. Просто с ними довольно легко набирать вес, а значит, количество такого гарнира следует сократить. Отличной заменой им могут стать некрахмалистые овощи, посоветовала медик в своем ТГ-канале.
Прежде всего следует рассмотреть гарнир с использованием любых видов капусты, тыкву, кабачки и фасоль. Причем все это можно есть в виде свежего салата, в вареном или припущенном виде.
Идеальным гарниром эндокринолог считает сочетание огурцов и томатов. При этом она предостерегла от увлечения свеклой и морковью, так как в них слишком много сахара. Если есть возможность, то не стоит упускать из вида крайне полезную для здоровья спаржу.
Медик напоминает, что при увеличении количества овощей в рационе нужно не забывать о достаточном количестве воды. В этих продуктах очень много клетчатки, для которой требуется жидкость. Иначе воду пищеварительная система начнет тянуть из организма.
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