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1 час назад

Эндокринолог рассказала о наиболее полезных вариантах гарнира

Волгоградская правда

Чаще всего люди используют в качестве основы для блюд рис, картофель или макароны. Однако они содержат слишком много простых углеводов. Медики советуют заменить их на овощи.

Эндокринолог рассказала о наиболее полезных вариантах гарнира
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам доктора медицинских наук эндокринолога Зухры Павловой, не стоит считать рис, картошку и макароны вредной пищей. Просто с ними довольно легко набирать вес, а значит, количество такого гарнира следует сократить. Отличной заменой им могут стать некрахмалистые овощи, посоветовала медик в своем ТГ-канале.

Прежде всего следует рассмотреть гарнир с использованием любых видов капусты, тыкву, кабачки и фасоль. Причем все это можно есть в виде свежего салата, в вареном или припущенном виде.

Идеальным гарниром эндокринолог считает сочетание огурцов и томатов. При этом она предостерегла от увлечения свеклой и морковью, так как в них слишком много сахара. Если есть возможность, то не стоит упускать из вида крайне полезную для здоровья спаржу.

Медик напоминает, что при увеличении количества овощей в рационе нужно не забывать о достаточном количестве воды. В этих продуктах очень много клетчатки, для которой требуется жидкость. Иначе воду пищеварительная система начнет тянуть из организма.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Здоровье,
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