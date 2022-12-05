Два продукта, из-за которых у вас могут болеть суставы

Из-за артрита может возникать боль в суставах, отёк, воспаление, проблемы с их подвижностью. Лекарство, которое позволило бы полностью избавиться от этой болезни, пока нет. Но есть способы облегчить симптомы или, наоборот, усилить их.

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Если вы страдаете артритом, то внимательнее отнеситесь к выбору продуктов питания. Дело в том, что некоторые продукты могут лишь усугубить симптомы артрита.

Научные исследования доказывают, что при ревматоидном артрите может помочь изменение диеты. Люди говорили, что при отказе от определённых продуктов у них боль уменьшается или совсем проходит.

Вероятнее всего, просто некоторые продукты могут вызвать воспаление в суставах. Самыми распространёнными триггерами боли считаются яблоки и помидоры. Их специалисты советуют избегать. Причина этого в том, что в состав этих продуктов входит соланин.

Согласно данным исследования, опубликованного в 2013 году в Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, в пожилом возрасте и в период постменопаузы людям с артритом лучше исключить продукты с соланином или ограничить их употребление. Вообще научные исследования не обнаружили связи между соланином и воспалением, однако некоторые пациенты с артритом признаются, что у них после употребления овощей и фруктов семейства пасленовых ухудшились симптомы заболевания.