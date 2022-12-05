Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
58 минут назад

Два продукта, из-за которых у вас могут болеть суставы

Ferra.ru

Из-за артрита может возникать боль в суставах, отёк, воспаление, проблемы с их подвижностью. Лекарство, которое позволило бы полностью избавиться от этой болезни, пока нет. Но есть способы облегчить симптомы или, наоборот, усилить их.

Два продукта, из-за которых у вас могут болеть суставы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы страдаете артритом, то внимательнее отнеситесь к выбору продуктов питания. Дело в том, что некоторые продукты могут лишь усугубить симптомы артрита.

Научные исследования доказывают, что при ревматоидном артрите может помочь изменение диеты. Люди говорили, что при отказе от определённых продуктов у них боль уменьшается или совсем проходит.

Вероятнее всего, просто некоторые продукты могут вызвать воспаление в суставах. Самыми распространёнными триггерами боли считаются яблоки и помидоры. Их специалисты советуют избегать. Причина этого в том, что в состав этих продуктов входит соланин.

Согласно данным исследования, опубликованного в 2013 году в Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, в пожилом возрасте и в период постменопаузы людям с артритом лучше исключить продукты с соланином или ограничить их употребление. Вообще научные исследования не обнаружили связи между соланином и воспалением, однако некоторые пациенты с артритом признаются, что у них после употребления овощей и фруктов семейства пасленовых ухудшились симптомы заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители