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2 часа назад

Названы признаки родинок, с которыми лучше обратиться к врачу

Секрет Фирмы

У каждого человека на теле есть родинки. У некоторых бывает прямо много, но само по себе их количество или расположение не сулит каких-то особых проблем. Другое дело, если дискомфорт и беспокойство доставляет какая-то конкретная и ситуация, что называется, находится в развитии. Признаки таких сигналящих родинок назвал онколог Денис Романов.

Названы признаки родинок, с которыми лучше обратиться к врачу
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

К настораживающим признакам специалист отнёс зуд в области невуса (так по-научному именуются родинки), выпадение волос с поверхности, изменение цвета и очертаний. Также к тревожным показателям относятся рост родинок, их изъязвление и кровотечение, образование узла на месте плоского невуса.

В случаях с меланомой, заболеваемость которой, к сожалению, продолжает расти, врач отметил особую важность своевременной диагностики. При том что число случаев заболеваемости ею каждые 10 лет в России увеличивается на треть, смертность от этого вида рака в последние годы снижается. И это говорит об особой важности того, чтобы попасться врачу на глаза.

В общем, с замеченными изменениями кожи лучше показаться дерматологу или онкологу, а врач уже определит дальнейшие действия, в том числе необходимость удаления новых образований.

Здоровье,Денис Романов,
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