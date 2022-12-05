Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Доказано: плохое питание сильно навредит вашему зрению

Ferra.ru

Питание играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Научные исследования показывают, что из-за употребления вредной пищи в больших количествах вероятность появления проблем со зрением возрастает почти на 30 %.

Доказано: плохое питание сильно навредит вашему зрению
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе одного научного исследования учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана проанализировали результаты опроса более 10 тысяч человек. Все эти люди отвечали на различные вопросы о своём здоровье.

Оказалось, что те, кто ел больше всего вредной пищи, имели на 29 % больше шансов столкнуться с ухудшением зрения по сравнению с людьми, которые придерживались здоровой диеты.

Один из авторов исследования офтальмолог Аджай Колли отметил, что плохое зрение в принципе может способствовать тому, что человеку будет сложно покупать себе правильные продукты и готовить еду.

Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Ophthalmology, вредная «западная» диета (в которой много жареной пищи, десертов, красного и обработанного мяса, рафинированных зёрен, яиц, молочных продуктов с высоким содержанием жира, напитков с добавленным сахаром) может способствовать появлению проблем со зрением. Так, люди, которые употребляли больше вредной пищи, были спустя 18 лет больше склонны к развитию последней стадии возрастной макулярной дегенерации, которая угрожает зрению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители