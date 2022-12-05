Доказано: плохое питание сильно навредит вашему зрению

Питание играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Научные исследования показывают, что из-за употребления вредной пищи в больших количествах вероятность появления проблем со зрением возрастает почти на 30 %.

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В ходе одного научного исследования учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана проанализировали результаты опроса более 10 тысяч человек. Все эти люди отвечали на различные вопросы о своём здоровье.

Оказалось, что те, кто ел больше всего вредной пищи, имели на 29 % больше шансов столкнуться с ухудшением зрения по сравнению с людьми, которые придерживались здоровой диеты.

Один из авторов исследования офтальмолог Аджай Колли отметил, что плохое зрение в принципе может способствовать тому, что человеку будет сложно покупать себе правильные продукты и готовить еду.

Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Ophthalmology, вредная «западная» диета (в которой много жареной пищи, десертов, красного и обработанного мяса, рафинированных зёрен, яиц, молочных продуктов с высоким содержанием жира, напитков с добавленным сахаром) может способствовать появлению проблем со зрением. Так, люди, которые употребляли больше вредной пищи, были спустя 18 лет больше склонны к развитию последней стадии возрастной макулярной дегенерации, которая угрожает зрению.