Ученые нашли еще одно полезное свойство омега-3 жирных кислот

К сожалению, самостоятельно производить омега-3 жирные кислоты человеческий организм не в состоянии. Поэтому лучший способ получить это вещество – потреблять жирные сорта рыбы. Также кислоты можно получить из орехов, семян льна и чиа, арахисового масла. Однако в морской рыбе его намного больше, сообщает Eat this, not that!