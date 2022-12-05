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1 час назад

Ученые нашли еще одно полезное свойство омега-3 жирных кислот

Волгоградская правда

Исследования показали, что регулярное потребление продуктов, содержащих такие вещества, улучшает когнитивные функции.

Ученые нашли еще одно полезное свойство омега-3 жирных кислот
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По данным специалистов, концентрация в организме омега-3 оказалась связана с улучшением памяти и мыслительных процессов. Также выяснилось, что рыбий жир защищает от негативных изменений в мозге людей с геном APOE4, который повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.

К сожалению, самостоятельно производить омега-3 жирные кислоты человеческий организм не в состоянии. Поэтому лучший способ получить это вещество – потреблять жирные сорта рыбы. Также кислоты можно получить из орехов, семян льна и чиа, арахисового масла. Однако в морской рыбе его намного больше, сообщает Eat this, not that!

Если у человека нет возможности есть рыбу два раза в неделю, стоит рассмотреть вариант с приемом соответствующих пищевых добавок. Однако делать это нужно только после консультации с врачом и прохождения соответствующего обследования.

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