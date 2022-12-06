Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Сексолог предупредил об опасности оргазмов во сне

Lenta.ru

Оргазмы во сне не являются отклонением или симптомом сексуального расстройства, но иногда они все же могут представлять опасность для психического и физического здоровья, предупредил сексолог Андрей Булах. Он объяснил «Газете.ru», что частые эротические сны мешают выспаться и отдохнуть.

Сексолог предупредил об опасности оргазмов во сне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Булаха, оргазм во сне не отличается от оргазма, который люди испытывают во время полового акта. У мужчины также происходит эякуляция, а у женщины — сокращение мышц влагалища, матки и тазового дна.

«Это явление считается вариантом так называемого психоэмоционального оргазма. Он возникает при возбуждении зон мозга, отвечающих за сексуальную разрядку. Но при этом стимуляция эрогенных зон отсутствует или минимальна», — прокомментировал сексолог.

Булах отметил, что оргазм во сне — это не сексуальное расстройство, но бывают ситуации, когда может понадобиться помощь специалиста. Так, по его словам, частые эротические сны и оргазмы могут мешать выспаться, тем самым лишая человека полноценного отдыха. Также у некоторых людей оргазм во сне может вызвать чувство вины и даже тревоги. В подобных случаях нужно обращаться к психологу.

37 процентов женщин к 45 годам испытывают оргазм во сне. У мужчин этот показатель равен 80 процентам

Булах добавил, что некоторые люди во время эротических снов могут быть физически активны. Они мастурбируют и ходят во сне, рискуя получить травмы, в том числе и интимных мест.

Здоровье,Самые сексуальные,Эрогенные зоны,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители