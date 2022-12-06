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35 минут назад

Блогер назвала вызывающие неприятный запах после душа части тела

Lenta.ru

Блогерша Пиа Ханкл, чей блог насчитывает 23,5 тысячи подписчиков, назвала вызывающие неприятный запах после мытья части тела. Соответствующим видеороликом она поделилась на личной странице в TikTok.

Блогер назвала неприятно пахнущие после душа части тела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам пользовательницы сети с никнеймом piahancle, причиной неприятного запаха после душа может стать скопившаяся на некоторых частях тела жидкость, которая становится благоприятной средой для появления микробов. Во избежание данной проблемы она посоветовала более тщательно вытирать труднодоступные места полотенцем.

Как утверждает эксперт, в первую очередь следует высушивать зоны между пальцами ног, а также ягодицы и область под грудью.

«Я обычный человек со стандартной грудью, и иногда под нее тоже попадает вода, от которой нужно избавляться», — объяснила Ханкл.

Кроме того, инфлюэнсешра порекомендовала обратить внимание на зоны подмышек и промежности.

«Убедитесь, что вы точно вытерли эти области, потому что везде, где есть влага, появляются бактерии», — заключила девушка.

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