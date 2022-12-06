Какую пользу приносит горячая ванна

Ванна помогает бороться с напряжением, улучшает состояние организма и выводит шлаки, считает эндокринолог Зухра Павлова. При этом душ так много положительных эффектов не приносит.

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«Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40-50 %», – объяснила пользу ванны эксперт.

У ванны и душа немного разное воздействие на организм человека: душ помогает быстро стать чище и может охладить, ванна же расслабит и согреет. При нахождении в теплой ванне также кровь насыщается кислородом, снижается уровень стресса, а организм обновляется.

Однако при нахождении в ванне есть и минусы: поры открываются и смывается кожный жир, который образует защитный слой. Но проблему можно решить с помощью масел, которые добавляются прямо в воду.