6 признаков, что у вас зависимость от сахара

Конфеты кажутся милым пустяком, пока их употребление не перерастает в зависимость. Если вы едите сладкое без остановки, а без него теряете вкус к жизни, срочно примите меры!

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Десерт — обязательная часть вашего рациона

Ваш завтрак не обходится без эклеров, а на ужин вы обязательно съедаете кусок чизкейка, потому что трапеза кажется незавершенной? Сахар — гарантированный и быстрый способ получить энергию, к которому вы приручили свой организм. Теперь ему нужна доза, чтобы взбодриться, из-за чего вы идете у привычки на поводу.

Вы нервничаете, когда сладкого нет под рукой

Вообще, вы храните стратегический запас сладостей, но стоит ему иссякнуть — и вы превращаетесь в демона, который крушит все на своем пути за дозу сахара. В общем, зависимость налицо!

Вы заедаете конфетами стресс

Или съедаете половину шоколадного торта, когда в жизни что-то пошло не по плану. Заедать стресс можно и овощами, но вам это кажется неравноценным обменом. Какие еще огурцы, когда все переживания как рукой снимет после порции пирожных?

Вы едите сладости тайком

Возможно, вы уже и сами подозреваете, что ваша любовь к сладостям переросла в нездоровую аддикцию, поэтому скрываете ее. Что ж, вы на правильном пути, но впереди ждет работа над собой.

Отказавшись от сладкого, вы злоупотребляете другой едой

Особенно фастфудом: в промышленных количествах едите бургеры и картошку фри, чтобы еще раз испытать удовольствие, которое давали вам торты и конфеты. Говоря простым языком, вы просто заменяете одну зависимость другой.

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