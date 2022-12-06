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28 минут назад

Эндокринолог Остапенко заявила об опасности утренней отечности

Катерина Саломе

Далеко не всегда утренние отеки безобидны. Они могут быть тревожным симптомом, требующим срочного обращения к специалисту. Об этом заявила врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Анастасия Остапенко в беседе с «Известиями».

Эндокринолог заявила об опасности утренней отечности
Фото: РамблерРамблер

Если отеки нерегулярны, то, по словам медика, волноваться не стоит. В этом случае они, вероятно, вызваны дефицитом воды в организме, употреблением накануне сладостей, соли или алкоголя, а также ПМС и беременностью. Бить тревогу стоит в том случае, если отечность появляется часто. Причиной этому могут послужить заболевания сердца, почек, печени, щитовидной железы, аллергические отеки, заболевания сосудов нижних конечностей, предупредила доктор.

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«Чаще всего отекают утром лицо и руки, и это сигнал о каких-то проблемах в организме — такие симптомы не стоит игнорировать. При появлении отеков, особенно при наличии сопутствующих признаков, следует обратиться к врачу. Назначив необходимое обследование, врач правильно установит причину отечного синдрома и порекомендует лечение, установит наблюдение за эффективностью проводимой терапии», — отметила эндокринолог.

Ранее мы писали о том, что терапевт рассказал, как определить болезнь по цвету кожи.

Здоровье,
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