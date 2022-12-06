Какая привычка может привести к ожирению

Привычка доедать свою порцию до конца, не обращая внимания на ощущение сытости, может привести к ожирению. Об этом в разговоре с Life рассказала врач-диетолог медицинского центра "Проект здоровья" в Санкт-Петербурге Наталья Круглова.

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Она подчеркнула, что если человек будет прислушиваться к своему организму, это будет лучшей защитой от негативных последствий.

"Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает ее до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения", — сказала Круглова.

Эксперт отметила, что часто привычка доедать до конца формируется еще в детстве, поскольку к ней приучают родители. Однако, по ее словам, для правильного питания она не подходит.