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2 часа назад

Диетолог рассказала, какие напитки помогут уснуть

Москва24

Перед сном можно употреблять травяные сборы, чтобы улучшить засыпание. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Диетолог рассказала, какие напитки помогут уснуть
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист порекомендовала отдать предпочтение травам, которые будут успокаивать нервную систему после тяжелого рабочего дня. По времени их стоит употреблять около 19–20 часов вечера.

Эндокринолог добавила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому включать травы нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма.

Кроме того, необходимо также правильно подготовиться ко сну.

"Мало просто попить травки, нужно еще и убрать все гаджеты, выключить телевизор и посвятить это время той самой медитации, которая может проявляться в виде общения со своими близкими. Можно принять водные процедуры, это тоже дополнительный элемент успокоения", – подчеркнула Лазуренко.

Здоровье,
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