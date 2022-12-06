Диетолог рассказала, какие напитки помогут уснуть

Перед сном можно употреблять травяные сборы, чтобы улучшить засыпание. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
Специалист порекомендовала отдать предпочтение травам, которые будут успокаивать нервную систему после тяжелого рабочего дня. По времени их стоит употреблять около 19–20 часов вечера.
Эндокринолог добавила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому включать травы нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма.
Кроме того, необходимо также правильно подготовиться ко сну.
"Мало просто попить травки, нужно еще и убрать все гаджеты, выключить телевизор и посвятить это время той самой медитации, которая может проявляться в виде общения со своими близкими. Можно принять водные процедуры, это тоже дополнительный элемент успокоения", – подчеркнула Лазуренко.