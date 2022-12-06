Диетолог рассказала, какие напитки помогут уснуть

"Мало просто попить травки, нужно еще и убрать все гаджеты, выключить телевизор и посвятить это время той самой медитации, которая может проявляться в виде общения со своими близкими. Можно принять водные процедуры, это тоже дополнительный элемент успокоения", – подчеркнула Лазуренко.