Жительница Китая сломала ребра из-за приступа кашля

Говорят, что не нужно налегать на острое, но многие всё равно продолжают поедать такую пищу, и иногда это приводит к страшным последствиям. Любительница поострее из Китая оказалась в очень неприятной ситуации — из-за такой специфической пищи у девушки случился сильный приступ кашля, во время которого она услышала треск, а потом ей стало больно дышать и говорить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Оказалось, китаянка сломала себе четыре ребра. Теперь месяц ей придётся ходить в специальной повязке и соблюдать постельный режим, ожидая, когда кости заживут. Вот так поела остренького.

Врачи успокоили, что такое может произойти не с каждым, кто начнёт кашлять из-за острой пищи. Дело в том, что при росте 171 см девушка весит 57 кг. По мнению специалистов, это слишком мало. Её рёбра чётко видны под кожей, добавили они.

«Нет мышц, чтобы поддерживать кость, поэтому рёбрам легко переломиться при кашле», — рассказали доктора.