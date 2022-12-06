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53 минуты назад

Назван орех, который поможет обуздать аппетит и сбросить вес

Вечерняя Москва

Ежедневное употребление миндаля поможет людям контролировать вес, показало исследование австралийских ученых.

Назван орех, который поможет обуздать аппетит и сбросить вес
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Если каждый день съедать 30–50 граммов орехов, богатых питательными веществами, можно быстро укротить чувство голода. Во время эксперимента те, кто ел миндаль вместо углеводной закуски, поглощали меньше на 72 калории при следующем приеме пищи.

Доктор Шарая Картер из Университета Южной Австралии обратила внимание на то, что показатели избыточного веса и ожирения — серьезная проблема общественного здравоохранения. По словам медика, регулирование аппетита за счет улучшения гормональной реакции может быть ключом к облегчению управления весом. Ее слова передает британский таблоид The Sun.

— В нашем исследовании изучались гормоны, влияющие на аппетит, и то, как орехи (в частности, миндаль) могут помочь контролировать чувство голода, — говорит доктор.

По ее словам, удалось обнаружить, что у людей, которые ели миндаль, наблюдались изменения в гормонах, отвечающих за аппетит, и, возможно, это помогало им есть меньше. Очевидно, что миндаль может стать помощником при долгосрочном контроле веса.

Здоровье,
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