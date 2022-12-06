Врач-диетолог перечислила лучшие варианты ночного перекуса

Лучшие варианты ночного перекуса перечислила «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, они особенно характерны для жителей больших городов.

Фото: Мослента Мослента

«Высокий ритм жизни, яркие дневные эмоции, уличное освещение и активное дорожное движение за окном стирают грани между днем и ночью. Естественные биологические ритмы нарушаются, человек не понимает, спать ему или бодрствовать. Чтобы чем-то себя занять, многие отправляются к холодильнику», — объяснила она.

По словам специалиста, лучше стараться ограничить себя ужином за несколько часов до сна — так желудочно-кишечный тракт не будет ночью трудиться над перевариванием еды. Если же ночной перекус носит символический характер, и это не огромное количество мучного, острого или жирного, то существенного вреда организму он не нанесет, отметила врач.

«Если нет возможности избежать ночного перекуса — съешьте банан или нежирный йогурт. Подойдут также термически обработанные овощи (исключая картофель), легкий овощной салат, легкие хлебцы (ржаные, гречневые, рисовые), легкие злаковые батончики (избегайте слишком сладкого вкуса, так как он провоцирует на обильный перекус)», — перечислила Мещерякова.

Диетолог добавила, что также следует исключить любые мясные блюда, колбасные изделия, полуфабрикаты, мучные и сладкие кондитерские изделия, особенно содержащие кондитерские жиры, а также цитрусовые.