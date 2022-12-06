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2 часа назад

Как ускорить обмен веществ в зимнее время

Спорт день за днем

Наши метаболические процессы напрямую зависят от температуры окружающей среды. В осеннюю дождливую погоду хочется согреться. На ходу бегущий офисный работник пьет вкуснейший капучино, заедая булочкой, и это в течение дня не один такой перекус. Организм запасает жировую прослойку, чтобы не было холодно. И все бы ничего, но такой рацион приводит к набору веса, одышке, отсутствию энергии с утра и после обеда.

Как ускорить обмен веществ в зимнее время
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как же можно помочь организму ускорить метаболический процесс?

На обмен веществ первоочередно влияют три фактора:

  • физическая нагрузка;
  • питание;
  • сон.

Физическая нагрузка

Это не обязательно занятия в спортзале, достаточно просто ходить пешком. Или же можно ездить на автомобиле, но при этом в квартиру подниматься и спускаться без лифта. После часа проведенного на стуле, встаньте и присядьте 10 раз. Эти простые правила помогут вам ускорить метаболические процессы и укрепят сосуды сердца.

Питание

Согревайте организм не слоем жира, а теплой пищей. Ешьте дробно и пейте теплую воду - это помогает снизить аппетит. Блюда из рыбы должны быть на вашем столе чаще чем мясные. Чтобы избежать переедания пейте компот из сухофруктов, он благотворно влияет на нервную систему, а это значит, что вам не придется заедать стресс.

Сон

Очень часто люди не соблюдают режим сна, тем самым лишая организм возможности восстановиться. Для метаболизма это важно, потому что из-за недосыпания вы будете пытаться восполнить дефицит энергии едой. Перед сном обязательно проветривайте комнату, исключите гаджеты, занавесьте окна темными шторами. Также хорошо принять теплую ванну и выпить липовый чай.

Если соблюдать все эти простые рекомендации, то вы ускорите метаболические процессы осенью и зимой вам удастся сохранить фигуру.

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