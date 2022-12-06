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1 час назад

Ученые рассказали, какая диета эффективно сжигает жир на животе

runews24.ru

Международная группа ученых провела исследования, и выяснила, какая диета наиболее эффективно сжигает висцеральный жир (жир на животе).

Ученые рассказали, какая диета эффективно сжигает жир
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В эксперименте добровольно приняли участие 294 человека. Они в течение 18 месяцев должны были выполнять рекомендации экспертов в области здорового образа жизни.

Добровольцев разделили на три группы. Одна группа придерживалась стандартных рекомендаций по здоровую питания. Вторая группа соблюдала классическую средиземноморскую диету. А третья группа сидела на так называемой «зеленой» средиземноморской диете. При этом все испытуемые в обязательном порядке занимались спортом.

Спустя полтора года исследователи подвели итоги, и выяснилось, что в группе, придерживающейся рекомендаций по здоровому питанию добровольцы в среднем потеряли 4,2% жира на животе. Классическая средиземноморская диета позволила испытуемым расстаться с 6% жира, а приверженцы «зеленой» ее разновидности потеряли 14,2% жира.

Ученые отмечают, что это очень серьезный результат. Учитывая, что изменения в рационе потребуются минимальные. Во-первых, в «зеленой» средиземноморской диете незначительно урезаются порции мяса и рыбы, при этом нужно есть больше фруктов и овощей. Кроме этого к этому рациону добавляется 28 г грецких орехов, три–четыре чашки зеленого чая и коктейль из 100 г замороженной Вольфии шаровидной. Вольфия шаровидная это цветковое растение, которое богато минералами, полифенолами, витаминами, В12, белком и железом.

Исследование было описано в статье, опубликованной в журнале BMC Medicine.

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