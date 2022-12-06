Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
34 минуты назад

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть только мясо

Ferra.ru

Сторонники мясной диеты уверены, что люди эволюционировали, чтобы употреблять только мясо. Но как на самом деле такое питание повлияет на здоровье человека?

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть только мясо
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существует диета, которая исключает всю растительную пищу и оставляет только продукты животного происхождения. То есть это мясо, молочные продукты (в которых мало лактозы), рыба, животные жиры (топлёное масло, сало).

Но насколько безопасен такой способ питания? К сожалению, на сегодняшний день ещё нет научных исследований, в ходе которых изучалось бы влияние на здоровье подобного рациона (без растительных продуктов).

Правда, существуют отчёты и отзывы, где говорится, что исключение из ежедневного рациона растительной пищи помогает контролировать вес, улучшает здоровье сердца, пищеварение, обмен веществ, когнитивные способности, снижает воспаление, избавляет от аутоиммунных болезней.

Есть у такого рациона и побочные эффекты. Они исчезнут через месяц, когда организм привыкнет к животной диете. Это головные боли, диарея, запор, неприятный запах изо рта, обезвоживание и пр.

Из продуктов животного происхождения можно получить витамин В6, В12, D, белок, омега-3, йод, селен, кальций.

Eatwell Guide рекомендует в день употреблять как минимум пять порций по 80 г овощей и фруктов в день. Кроме того, по словам экспертов, треть рациона должны составлять продукты с большим количеством крахмала и цельнозерновые продукты. Если растительные продукты исключить из рациона, то организм не будет получать клетчатки, а это плохо скажется на кишечнике и сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители