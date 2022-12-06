Сомнолог опроверг устоявшееся мнение о времени отхода ко сну

Главное условие для здорового сна — соблюдать режим и следить за его продолжительностью, уверен врач-сомнолог Роман Бузунов. В ролике на своем YouTube-канале он опроверг устоявшееся мнение о том, во сколько нужно ложиться спать.

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Бузунов отметил, что многие поддаются заблуждению, что засыпать нужно непременно до полуночи. По мнению врача, время отхода ко сну не играет роли.

«Считается, что у людей, которые раньше ложатся, происходит продукция мелатонина, поэтому ценность сна до полуночи в несколько раз выше, чем ценность сна после. На самом деле — нет», — категорично заявил сомнолог.

Он обратил внимание, что для здорового сна важны его продолжительность и соблюдение режима. То есть неважно, что человек лег спать в 22:00 и проснулся в 6:00 или отправился в постель в два часа ночи и проспал до десяти часов утра. Основной критерий для того, чтобы человек отдохнул, — длительность сна.