4 простых и эффективных способа защиты для женщин

Самое главное в опасной ситуации — не геройствовать.

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Знать основы техники самообороны должен каждый, и девушки не исключение. Никогда не знаешь, когда придётся очутиться на улице в поздний час или пройти через плохо освещаемый двор.

Первое правило, если вы вдруг столкнулись с неприятелем – не геройствуйте. Не переоценивайте себя, это может привести к печальным последствиям. Ко всем советам в интернете относитесь с осторожностью и помните, что может случиться всякое. Надо быть готовыми ко всему.

Носите с собой перцовый баллончик, который при грамотном использовании моментально дезориентирует злоумышленника. Чтобы научиться пользоваться «перцовкой» правильно и быстро, поупражняйтесь с распылителем, наполненным водой.