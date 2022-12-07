Эндокринолог назвала продукт для укрепления сосудов

«Для укрепления сосудов подойдут продукты с высоким содержанием витамина С. В рацион полезно включать щавель, гречку, бобы, рыбу. Гречка и другие каши помогают снизить уровень холестерина в крови. В рыбе содержится омега-3, которая полезна для сердца, сосудов и костной ткани», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».