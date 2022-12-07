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11 минут назад

Фитнес-тренер раскритиковал популярную среди худеющих привычку

Lenta.ru

Чтобы похудеть, нужно употреблять достаточное количество углеводов, считает фитнес-тренер Мэтт Ходжес. В материале для Daily Express эксперт поразмышлял о популярной среди худеющих привычке и дал советы желающим сбросить вес.

Тренер раскритиковал популярную среди худеющих привычку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ходжес раскритиковал популярную кетодиету, которая предполагает употребление не более 50 граммов углеводов в день.

«Углеводы являются важным макронутриентом и входят в здоровое сбалансированное питание наряду с белками и жирами. Логично предположить, что, сокращая количество углеводов, вы будете терять вес. Но сводить их количество к нулю, как это делает кетогенная диета, на мой взгляд, излишне, а для некоторых вообще вредно», — объяснил тренер.

Специалист призвал выбирать полезные углеводы, например, покупать цельнозерновой хлеб вместо обычного. Он также обратил внимание на другой популярный миф, согласно которому нужно есть часто небольшими порциями в строго определенное время. По мнению Ходжеса главное — знать, сколько калорий необходимо употреблять для достижения нужного результата и не доводить себя до состояния сильного голода.

«Представьте себе, что вы не можете пойти на встречу или забрать детей из школы, потому что пришло время съесть кусок индейки и немного риса? Нет уж, спасибо», — пошутил тренер и призвал худеющих придерживаться реалистичных планов по сбрасыванию веса.

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