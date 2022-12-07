Тренер раскритиковал популярную среди худеющих привычку

«Углеводы являются важным макронутриентом и входят в здоровое сбалансированное питание наряду с белками и жирами. Логично предположить, что, сокращая количество углеводов, вы будете терять вес. Но сводить их количество к нулю, как это делает кетогенная диета, на мой взгляд, излишне, а для некоторых вообще вредно», — объяснил тренер.