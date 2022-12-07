Жизнь в стрессовых условиях — реалии современного мира. Повышенное напряжение, бессонница и хроническая усталость сопровождают человека на протяжении всего жизненного пути.

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Член Российской ассоциации массажистов, создатель курса «Саморегуляция», трижды чемпион по косметологии и массажу Роман Воронцов рассказывает, как снять стресс и улучшить состояние организма при помощи 5 техник расслабляющего самомассажа.

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Как стресс влияет на человека

В нашем организме прослеживается чёткая связь — «орган-мозг-мышца».

Когда мы переживаем негативную эмоцию или стрессовую ситуацию, в теле зажимается определённый регион.

Когда мы испытываем страх перед неизвестностью или принятием важного решения — допустим, при заключении договора ипотеки, у нас зажимается задняя часть тела — зона почек и поясницы.

Хороший пример, который все прекрасно помнят — это собака с поджатым хвостом. То же самое проецируется на организм человека — так отражается на нас абсолютно любой стресс.

Когда мы переживаем эмоциональное потрясение, наше тело сжимается, и срабатывает древнейший механизм самозащиты: мы на подсознательном уровне стремимся занять позу эмбриона — самое безопасное положение, знакомое нам ещё с материнской утробы.

В результате происходит спазмирование всех групп мышц передней и задней части тела, которое сопровождается сильными болезненными ощущениями, нарушениями кровоснабжения и, как следствие, работы внутренних органов.

Помимо этого, организм переживает и структуральные изменения в зависимости от характера профессии человека: если парикмахер весь день стоит на ногах с расчёской и феном, под удар попадает шейно-воротниковая зона и нижние конечности.

У бухгалтера, который сидит за компьютером с мышкой в руке, страдает плечевой пояс и поясничный отдел.

Что делать?

Чтобы минимизировать негативные последствия стресса и физической нагрузки, нужно уметь правильно расслабляться после тяжёлого рабочего дня, конфликтной ситуации или неприятностей в личной жизни.

Особенно это касается женщин, живущих эмоциями и принимающих всё близко к сердцу.

Благо, сейчас имеется большой выбор расслабляющих процедур — от тёплых ванн с солью и аромамаслами до специальных массажных техник, о которых мы поговорим ниже.

1. Техника самомассажа диафрагмы

Диафрагма — самая эмоциональная мышца. Она находится в нижнем отделе рёбер и разделяет торакальную область от области внутренних органов. Именно диафрагма, участвующая в процессе дыхания, первой приходит в «негодность» в условиях постоянного стресса.

Для того чтобы успокоиться, сначала нужно восстановить дыхание: необходимо дышать животом, делая глубокий вдох и наполняя его воздухом, и медленно выдыхать.

При этом руки должны находиться на «плавающих» рёбрах и слегка массировать их в момент выдоха.

Когда дыхание нормализуется, придёт в норму и центральная нервная система, которая расслабит периферические мышцы, и мы почувствуем долгожданное расслабление.

Такой диафрагмальный самомассаж можно выполнять где угодно, но лучше всего делать его перед сном в спокойной обстановке.

2. Техника самостоятельной проработки миофасциальных цепей рук

Миофасциальные цепи — взаимосвязь мышечных, фасциальных и связочных уровней тела в виде определённых точек, расположенных на верхних и нижних конечностях.

Мало кто знает, что через воздействие на точки на руках можно добиться расслабления мышц во всём организме: тенор большого пальца связан с малой грудной мышцей, внутренняя сторона ладони — с большой грудной мышцей, тыльная сторона мизинца соответствует ромбовидным мышцам, а тыльная сторона ладони — трапеции.

Стимулировать данные точки необходимо путём ишемической прессуры — проминания пальцами рук.

3. Самомассаж ног

Массаж ног с применением массажного масла или натуральных эфирных масел также хорошо борется со стрессом и снимает усталость.

успокаивающее поглаживание;

выжимание для улучшения оттока лимфы;

растирание для разогрева;

разминание мышечной ткани;

вибрации — расслабляющие потряхивающие движения. В этой технике следует применять основные приёмы:

Для начала необходимо обхватить ногу и массировать её, двигаясь от колена к ягодице, затем скользить руками попеременно вниз-вверх, чтобы кожа как следует разогрелась.

Можно постучать по ноге ребром ладони, далее выполнить помпаж — лёгкие похлопывающие движения.

Для большего эффекта желательно проработать икры, квадрицепс и заднюю поверхность бедра.

4. Баночный массаж

Принцип действия баночного массажа заключается в воздействии вакуума на ткани с помощью резиновых или силиконовых банок. В процессе проблемная зона разогревается и разминается, усиливается кровообращение и ток лимфы.

После нанесения массажного масла необходимо прикрепить банку к коже и выполнять плавные круговые движения.

Эта техника самомассажа особенно понравится представительницам прекрасного пола, которые мечтают о стройной фигуре.

5. Массаж теннисным мячом

Вы знали, что с теннисным мячом можно заниматься не только спортом? Это ещё и отличный подручный массажёр, использование которого расслабляет тело, улучшает кровообращение, избавляет от мышечных болей и дискомфорта.

Его можно покатать по плечам и рукам, по спине и пояснице, оперевшись о стену, а также вдоль ног и стоп.

Секрет от доктора

Немногие знают, что в нашем теле проходит рефлекторная дуга: когда мы укололись об иголку, сигнал прошёл в мозжечок для расшифровки и за долю секунды вернулся к пальцу. После этого срабатывают мотонейроны, и мы отдёргиваем палец.

Почему мы хватаемся за источник боли, когда ударились?

Когда мы своей рукой касаемся больного места на собственном теле, боль затихает. То есть организм понимает, что это — «свои», и даже немного приглушает болевые ощущения.

Парадоксально, что сами себя пощекотать или причинить себе боль мы не можем. Поэтому, если вы хотите досконально проработать мышцы во время самомассажа, не держите вспомогательный предмет в руке.

Валики, теннисные мячики, терапевтические доски — все эти устройства должны оставаться неодушевлёнными предметами, и вы должны касаться их своим телом, а не наоборот.

Можно положить валик на пол или прислонить мяч к стене — только таким образом можно максимально эффективно расслабить напряжённое тело.

Выводы

Не каждый может позволить себе ходить к массажисту — кто-то просто стесняется прийти на сеанс, а кто-то считает это роскошью. Поэтому в этих случаях нельзя пренебрегать самомассажем, но нужно понимать, что полной релаксации можно добиться только в руках профессионала.

Помните: какой сложной ни была бы жизнь — работа, ипотека, личные проблемы, нельзя забывать о себе. Если кончимся мы, то не будет уже ничего — ни ипотеки, ни работы, ни проблем.

Именно поэтому даже маску, выпадающую в самолёте, мама сначала надевает на себя, а только потом на ребёнка, ведь если не будет мамы, то не будет и его самого.