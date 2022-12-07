Какая связь между весом человека и его отношениями

Группа американских ученых под руководством кандидата психологических наук Даны Л. Стайлз установила связь между весом человека и его удовлетворенностью качеством личной жизни. Об этом сообщает издание PsyPost.

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Специалисты проанализировали данные 56 исследований и 43 научных статей и доказали правомерность утверждения, что никто не может полюбить человека, пока тот не полюбит сам себя. Результаты их работы показали, что недовольные собственным телом люди чаще остальных не удовлетворены качеством романтических отношений. При этом у женщин данная взаимосвязь проявляется значительно сильнее, чем у мужчин.