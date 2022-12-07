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1 час назад

Установлена связь между весом человека и его удовлетворенностью отношениями

Lenta.ru

Группа американских ученых под руководством кандидата психологических наук Даны Л. Стайлз установила связь между весом человека и его удовлетворенностью качеством личной жизни. Об этом сообщает издание PsyPost.

Какая связь между весом человека и его отношениями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты проанализировали данные 56 исследований и 43 научных статей и доказали правомерность утверждения, что никто не может полюбить человека, пока тот не полюбит сам себя. Результаты их работы показали, что недовольные собственным телом люди чаще остальных не удовлетворены качеством романтических отношений. При этом у женщин данная взаимосвязь проявляется значительно сильнее, чем у мужчин.

В то же время, как отметили ученые, люди с высоким индексом массы тела менее подвержены данной тенденции. Они гораздо реже сообщают об ухудшении качества личной жизни из-за лишнего веса, даже если негативно воспринимают свою внешность. По мнению Стайлз и ее коллег, это связано со снижением общественного давления на полных людей благодаря продвижению идей бодипозитива.

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