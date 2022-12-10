Можно ли избежать перепадов настроения в ПМС

Большая часть представительниц женского пола знает наверняка, что такое предменструальный синдром. К сожалению, ежемесячно с этим приходится сталкиваться. И если у кого-то этот период проходит незаметно, то для некоторых он становится настоящим испытанием. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, можно ли избежать перепадов настроения во время ПМС.
1. Сон
Ложитесь спать не позже 23:00.
Здоровый сон 7-8 часов.
2. Физическая активность, минимум 30 минут в день
Занимайтесь любимым видом спортом: плавание, йога, фитнес, катание на велосипеде и прочее, но избегайте чрезмерных нагрузок.
3. Дыхательные упражнения
Делайте упражнения (глубокое и медленное дыхание), которые помогут расслабиться.
4. Массаж
Он снимает напряжение, помогает расслабиться и поднимает настроение.
Эти способы безопасны и эффективны.
5. Оральные контрацептивы
При тяжелых проявлениях ПМС, которые встречаются у 3-8 % женщин, необходима консультация специалиста и лечение.