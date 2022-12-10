Можно ли избежать перепадов настроения в ПМС

В норме большинство женщин за несколько дней до менструации испытывают предменструальные симптомы: нагрубание молочных желез, повышение аппетита, перепады настроения. Эти симптомы в норме не должны нарушать ход вашей жизни и не требуют лечения.



ПМС возникает в результате циклического перепада гормонов, который происходит каждый месяц в женском организме. Эти колебания женских гормонов оказывают влияние на серотонин в головном мозге, который отвечает за регуляцию нашего настроения, сна и бодрствования в нашем теле, поэтому, чтобы свести до минимума проявления ПМС надо соблюдать некоторые рекомендации.

Львутина Мария Алексеевна Врач акушер-гинеколог сети "Клиника Фомина".