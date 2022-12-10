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1 час назад

Можно ли избежать перепадов настроения в ПМС

Мира Маркина
Львутина Мария Алексеевнаэксперт

Большая часть представительниц женского пола знает наверняка, что такое предменструальный синдром. К сожалению, ежемесячно с этим приходится сталкиваться. И если у кого-то этот период проходит незаметно, то для некоторых он становится настоящим испытанием. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, можно ли избежать перепадов настроения во время ПМС.

Можно ли избежать перепадов настроения в ПМС
Фото: UnsplashUnsplash
В норме большинство женщин за несколько дней до менструации испытывают предменструальные симптомы: нагрубание молочных желез, повышение аппетита, перепады настроения. Эти симптомы в норме не должны нарушать ход вашей жизни и не требуют лечения.

ПМС возникает в результате циклического перепада гормонов, который происходит каждый месяц в женском организме. Эти колебания женских гормонов оказывают влияние на серотонин в головном мозге, который отвечает за регуляцию нашего настроения, сна и бодрствования в нашем теле, поэтому, чтобы свести до минимума проявления ПМС надо соблюдать некоторые рекомендации.
Львутина Мария Алексеевна
Львутина Мария АлексеевнаВрач акушер-гинеколог сети "Клиника Фомина".
Видео дня

1. Сон

Ложитесь спать не позже 23:00.

Здоровый сон 7-8 часов.

2. Физическая активность, минимум 30 минут в день

Занимайтесь любимым видом спортом: плавание, йога, фитнес, катание на велосипеде и прочее, но избегайте чрезмерных нагрузок.

3. Дыхательные упражнения

Делайте упражнения (глубокое и медленное дыхание), которые помогут расслабиться.

4. Массаж

Он снимает напряжение, помогает расслабиться и поднимает настроение.

Эти способы безопасны и эффективны.

Как оральные контрацептивы влияют на организм

5. Оральные контрацептивы

Некоторым девушкам гинеколог может назначить КОК (комбинированные оральные контрацептивы), т.к. на фоне их приёма нет ежемесячного колебания уровня гормонов.
Но это не терапия 1й линии.
Львутина Мария Алексеевна
Львутина Мария АлексеевнаВрач акушер-гинеколог сети "Клиника Фомина".

При тяжелых проявлениях ПМС, которые встречаются у 3-8 % женщин, необходима консультация специалиста и лечение.

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