Как быстро снять напряжение со спины при сидячей работе: видео

Каждый, кому во время работы приходится подолгу сидеть на одном месте, знает, как от этого устает спина. Зачастую офисная работа способна даже спровоцировать некоторые болезненные состояния позвоночника.

Для того, чтобы поддерживать здоровье спины, необходимо не игнорировать важность наличия хоть какой-либо физической активности. Идеальным вариантом будет хотя бы несколько раз в неделю посещать бассейн, заниматься йогой или любым другим видом спорта, однако на это не у всех есть время. В таком случае мы предлагаем вам ознакомиться с видеороликом, который опубликовала в своем аккаунте пользовательница социальной сети TikTok с ником @choose_pilates.