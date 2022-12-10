Как быстро снять напряжение со спины при сидячей работе: видео

Каждый, кому во время работы приходится подолгу сидеть на одном месте, знает, как от этого устает спина. Зачастую офисная работа способна даже спровоцировать некоторые болезненные состояния позвоночника.
Для того, чтобы поддерживать здоровье спины, необходимо не игнорировать важность наличия хоть какой-либо физической активности. Идеальным вариантом будет хотя бы несколько раз в неделю посещать бассейн, заниматься йогой или любым другим видом спорта, однако на это не у всех есть время. В таком случае мы предлагаем вам ознакомиться с видеороликом, который опубликовала в своем аккаунте пользовательница социальной сети TikTok с ником @choose_pilates.
В своем ролике девушка продемонстрировала, как можно буквально за считанные минуты "восстановить" свой позвоночник. Она предлагает сделать несколько элементарных упражнений, которые помогут спине расслабиться.
Они, конечно, не заменят полноценные тренировки, однако станут своеобразным спасением для тех, кто ведет совсем малоподвижный образ жизни.
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