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58 минут назад

5 способов не терять мотивацию во время похудения

Ferra.ru

Опыт похудения у всех разный. Одним может потребоваться для того, чтобы сбросить вес, несколько недель, а другим - несколько месяцев. Вот пять рекомендаций, которые помогут сохранить мотивацию на весь период соблюдения диеты.

5 способов не терять мотивацию во время похудения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сильно похудеть не получится за один день. Поэтому важно оставаться замотивированным в течение всего периода похудения. Вот какие вещи вам в этом помогут.

Установить цели, связанные с процессом. По словам доктора медицинских наук Майка Бола, важно определять не только цели, связанные с результатом, но и такие цели, которые связаны с самим процессом похудения. Например, это может быть питательный обед каждый день, меньшее число перекусов между приёмами пищи и т.п.

Вести дневник прогресса. В нём нужно фиксировать всё, чего вы добились за время похудения. Также к нему будет полезно возвращаться каждые две недели, чтобы видеть, как вы продвинулись.

Соблюдать диету вместе с другом. Это позволит оставаться мотивированным и не даст почувствовать себя одиноким при похудении. Также ваш друг может научить вас чему-то полезному.

Не быть слишком строгим к себе. Даже если вы всего на один день позволите себе есть всё, что захочется, то это будет лучше, чем сорваться и полностью отказаться от диеты.

Помнить о пользе для здоровья. К примеру, обратите внимание на свои показатели холестерина, кровяного давления.

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