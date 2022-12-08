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8 декабря

Диетолог рассказала об опасности мандариновых косточек

Вести Подмосковьяиещё 3

Сейчас в магазинах уже можно купить мандарины на любой вкус. Некоторые любят сорта без косточек, но подобные плоды попадаются не всегда. Безопасно ли есть мандарины вместе с косточками? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Диетолог рассказала об опасности мандариновых косточек
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам эксперта, для здорового человека наличие косточек в мандарине не имеет значения. Но при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь) не стоит есть косточки. Они могут вызвать обострение из-за того, что у них плотная структура, там содержатся пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую.

В большом количестве мандариновые косточки могут оказывать токсическое влияние на организм, сказала диетолог. В косточках мандарина имеется органическая кислота, которая в большом количестве токсична.

Если это 1-2 косточки в день, то они не угрожают здоровью. Если человек, к примеру, съедает горсть таких косточек, а еще и разжевывает их, то это может быть токсично. Человек может испытывать подташнивание, дискомфорт, боли по ходу пищеварительного тракта, подчеркнула Наталья Круглова.

Здоровье,Наталья Круглова,
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