Диетолог рассказала об опасности мандариновых косточек

Сейчас в магазинах уже можно купить мандарины на любой вкус. Некоторые любят сорта без косточек, но подобные плоды попадаются не всегда. Безопасно ли есть мандарины вместе с косточками? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По словам эксперта, для здорового человека наличие косточек в мандарине не имеет значения. Но при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь) не стоит есть косточки. Они могут вызвать обострение из-за того, что у них плотная структура, там содержатся пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую.

В большом количестве мандариновые косточки могут оказывать токсическое влияние на организм, сказала диетолог. В косточках мандарина имеется органическая кислота, которая в большом количестве токсична.