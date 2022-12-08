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2 часа назад

В Сети перечислили лучшие не связанные с сексом телесные ощущения

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit назвали среди лучших телесных ощущений, не связанных с сексом, чесание спины и избавление от насморка. Эти и другие ощущения они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

В Сети перечислили лучшие телесные ощущения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Множество лайков собирают комментарии, посвященные радостному моменту избавления от насморка.

Аналогичные положительные чувства подписчики раздела испытывают по отношению к прочистившемуся уху.

Возможность расслабиться после долгого дня описывают в комментариях через разные телесные ощущения: когда снимаешь носки или бюстгальтер, распускаешь волосы.

Немало пользователей сети признается в любви к почесываниям — некоторые просят об этом своих партнеров, чтобы побыстрее заснуть.

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