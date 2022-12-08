В Сети перечислили лучшие телесные ощущения

Пользователи форума Reddit назвали среди лучших телесных ощущений, не связанных с сексом, чесание спины и избавление от насморка. Эти и другие ощущения они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Множество лайков собирают комментарии, посвященные радостному моменту избавления от насморка.
Аналогичные положительные чувства подписчики раздела испытывают по отношению к прочистившемуся уху.
Возможность расслабиться после долгого дня описывают в комментариях через разные телесные ощущения: когда снимаешь носки или бюстгальтер, распускаешь волосы.
Немало пользователей сети признается в любви к почесываниям — некоторые просят об этом своих партнеров, чтобы побыстрее заснуть.