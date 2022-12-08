Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
2 часа назад

Диетологи выяснили, что виноградные косточки улучшают зрение

Волгоградская правда

Тем не менее специалисты предупреждают о противопоказаниях этого продукта.

Диетологи выяснили, что виноградные косточки улучшают зрение
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Виноградные косточки – это то, что мы стараемся не употреблять вместе с виноградом. На самом деле мы выбрасываем целый кладезь различных витаминов и микроэлементов. Об этом пишет белорусское издание «Белновости».

Эксперты говорят, что косточки от винограда лучше употреблять в измельченном виде и только тем людям, чья пищеварительная система здорова. Целые семена могут вызвать воспалительные процессы в желудке.

В косточках содержатся стероиды, несколько видов жирных кислот, фенолы, магний, калий и витамины группы Е. Содержание полезных веществ зависит еще и от сорта винограда.

Периодическое употребление этого продукта способствует укреплению стенок сосудов, профилактике варикоза, нормализации обмена веществ, а также улучшает зрение.

Некоторые диетологи рекомендуют семена винограда для похудения, так как во многих сортах содержится пектин, способствующий расщеплению жиров.

Положительное влияние этот продукт оказывает еще и на здоровье волос, противодействуя выпадению.

Не стоит забывать и о противопоказаниях – людям с заболеваниями ЖКТ, имеющим проблемы с зубами и беременным лучше воздержаться от употребления виноградных косточек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители