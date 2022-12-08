Диетологи выяснили, что виноградные косточки улучшают зрение

Тем не менее специалисты предупреждают о противопоказаниях этого продукта.
Виноградные косточки – это то, что мы стараемся не употреблять вместе с виноградом. На самом деле мы выбрасываем целый кладезь различных витаминов и микроэлементов. Об этом пишет белорусское издание «Белновости».
Эксперты говорят, что косточки от винограда лучше употреблять в измельченном виде и только тем людям, чья пищеварительная система здорова. Целые семена могут вызвать воспалительные процессы в желудке.
В косточках содержатся стероиды, несколько видов жирных кислот, фенолы, магний, калий и витамины группы Е. Содержание полезных веществ зависит еще и от сорта винограда.
Периодическое употребление этого продукта способствует укреплению стенок сосудов, профилактике варикоза, нормализации обмена веществ, а также улучшает зрение.
Некоторые диетологи рекомендуют семена винограда для похудения, так как во многих сортах содержится пектин, способствующий расщеплению жиров.
Положительное влияние этот продукт оказывает еще и на здоровье волос, противодействуя выпадению.
Не стоит забывать и о противопоказаниях – людям с заболеваниями ЖКТ, имеющим проблемы с зубами и беременным лучше воздержаться от употребления виноградных косточек.