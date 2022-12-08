Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
17 минут назад

Почему нельзя долго стоять в планке — отвечает тренер

Чемпионат.com

Находиться в статике продолжительное время можно не всем и не всегда.

Почему нельзя долго стоять в планке — отвечает тренер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Планка – очень популярное упражнение, его любят, добавляют в тренировки, модифицируют утяжелителями или сменой положения. Но иногда такая любовь к упражнению заставляет через боль стараться простоять в этой позиции как можно дольше. Но делать так стоит не всегда.

Видео дня

Анна Мотина, тренер World Class: Планку можно выполнять любое количество времени, которое занимающийся может выдержать. Понятно, что, чем дольше человек в состоянии простоять в статичном положении, тем крепче его мышечный корсет. Но нет каких-то чётких временных рамок нижнего и верхнего порогов. Подвиги в планке не несут какой-то сверхпользы для организма, поэтому ставить рекорды вовсе не обязательно.

Сколько можно стоять в планке

Для общего укрепления мышечного корсета достаточно выдержать одну-две минуты планки. Но если пока эти цифры кажутся заоблачными, ничего страшного, начинать можно даже с 15 секунд. Проработка техники для получения нужного результата занимает время. Важно напомнить, что в планке не стоит ставить рекорды людям с повышенным давлением. Им это упражнение лучше обходить стороной.

Выполнять планку можно по-разному: как отдельно, так и в составе цикла упражнений. Возьмём, к примеру, комплекс из трёх упражнений на пресс, где последнее упражнение – статика, то есть планка. Когда планка идёт сразу за прокачкой пресса, долго вам простоять не удастся, в силу мышечного утомления. Здесь оптимальным будет время в одну минуту.

Если же рассматривать ситуацию, при которой планка выполняется отдельно, то тут тело не нагружалось, и можно пробовать увеличивать время выполнения, ставить небольшие рекорды. К примеру, каждую неделю стараться прибавлять ко времени 15-20 секунд, чтобы в итоге выйти в две-три минуты удержания положения. Чтобы увеличивать время упражнения было веселее и интереснее, можно пригласить друзей и работать над планкой вместе, поставив общую цель.

Личный опыт тренера

Анна Мотина: Мы с коллегой хотели увеличить время в планке до пяти минут. Составили себе таблицу на месяц и каждый день увеличивали время на 10-15 секунд. По итогу через 30 дней простояли не пять, а семь минут! Это было большой неожиданностью.

Больше – не всегда лучше. Иногда стоит внимательнее отнестись к технике, смотреть за тем, как чувствует себя организм, а не зацикливаться на времени выполнения. Ставить небольшие личные рекорды – это хорошо.

Однако прыгать выше головы, стараясь простоять в планке на пять минут дольше предыдущего результата, не стоит. Такой подход часто может наносить вред технике выполнения, а этого делать нельзя. Совершенствуйтесь правильно, тогда и эффект будет нужным.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители