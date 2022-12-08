Врач предупредил об опасности ежедневной чистки ушей

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Эдуард Маслов заявил, что ежедневная чистка ушей делает человека уязвимым перед различными инфекциями. Об опасности регулярности этой процедуры специалист предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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По его словам, сера в организме должна быть, так как в ней содержатся вещества, защищающие ухо от разных инфекций.

Маслов отметил, что сам вообще никогда не чистит уши. «Сера сама выходит наружу по мере того, как мы разговариваем, жуем. В хрящевом отделе есть механизмы, которые выводят серу. А если вы залезаете туда (в уши — прим. «Ленты.ру») ватными палочками (…), то вы этот механизм нарушаете», — пояснил он.