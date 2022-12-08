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37 минут назад

Врач предупредил об опасности ежедневной чистки ушей

Lenta.ru

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Эдуард Маслов заявил, что ежедневная чистка ушей делает человека уязвимым перед различными инфекциями. Об опасности регулярности этой процедуры специалист предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач предупредил об опасности ежедневной чистки ушей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, сера в организме должна быть, так как в ней содержатся вещества, защищающие ухо от разных инфекций.

Маслов отметил, что сам вообще никогда не чистит уши. «Сера сама выходит наружу по мере того, как мы разговариваем, жуем. В хрящевом отделе есть механизмы, которые выводят серу. А если вы залезаете туда (в уши — прим. «Ленты.ру») ватными палочками (…), то вы этот механизм нарушаете», — пояснил он.

Кроме того, врач предупредил, что чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки, из-за чего у человека ухудшится слух.

Здоровье,
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