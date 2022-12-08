После операции по снижению веса можно вновь растолстеть

Операция по снижению веса влечет за собой ряд сложностей, заявила в беседе с Life врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

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По ее словам, могут возникнуть трудности в подборе витаминов после вмешательства из-за проблем с их усвоением. Кроме того, в течение года пациент может испытывать чувство тошноты, добавила специалист.

"И если пациент не соблюдает рекомендации врача по восстановлению после операции, то он может легко набрать вес обратно даже в большем количестве, чем до нее", — сказала Гридина.

При этом она отметила, что для медикаментозного лечения подходит уже и ожирение первой степени, когда человек не справляется с похудением с помощью диет.