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53 минуты назад

Врач Гридина: после операции по снижению веса можно вновь растолстеть

Газета.Ru

Операция по снижению веса влечет за собой ряд сложностей, заявила в беседе с Life врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

После операции по снижению веса можно вновь растолстеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, могут возникнуть трудности в подборе витаминов после вмешательства из-за проблем с их усвоением. Кроме того, в течение года пациент может испытывать чувство тошноты, добавила специалист.

"И если пациент не соблюдает рекомендации врача по восстановлению после операции, то он может легко набрать вес обратно даже в большем количестве, чем до нее", — сказала Гридина.

При этом она отметила, что для медикаментозного лечения подходит уже и ожирение первой степени, когда человек не справляется с похудением с помощью диет.

Ранее врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова рассказала, что болезненные ощущения в желудке, повышенное газообразование и спазмы после употребления молока могут свидетельствовать о непереносимости лактозы. Она пояснила, что организм плохо воспринимает молочные продукты из-за недостатка фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар на две молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу. Если лактоза не усвоилась в тонком кишечнике, она поступает в толстый, вызывая вздутие и метеоризм, добавила специалист.

Здоровье,
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