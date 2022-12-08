Тереть нельзя. Врач объяснила, как удалить соринку из глаза

От соринки в глазу иногда очень непросто избавиться. Моргаешь, а она всё равно не вымывается оттуда. Тогда мы обычно начинаем тереть глаз, и становится только хуже. Приходится промывать водой, но и тут тоже не всё так просто. Делать это надо, учитывая анатомию путей оттока слезы. А вот капать глазные капли ни в коем случае нельзя, предупредила офтальмолог Любовь Романова.

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Сначала нужно позаботиться о чистоте рук, отметила врач. Вымыв руки c мылом, нужно промыть глаз струёй воды или изотоническим раствором. Можно использовать раствор фурацилина — 1 таблетка в 100 мл воды.

«Промывать глаз надо по направлению от наружного отдела глаза к внутреннему, учитывая анатомию путей оттока слезы», — объяснила офтальмолог.