Медики выяснили, как перегрев влияет на плод в утробе женщины

Согласно новому исследованию ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, тепловой стресс негативно влияет на развивающийся в утробе женщины плод. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.

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Тепловой стресс — состояние когда организм не может избавиться от лишнего тепла. Когда это происходит, температура тела повышается, а частота сердечных сокращений увеличивается. В исследовании приняли участие 92 фермерши из Гамбии. Все женщины были беременны и занимались сельским хозяйством под прямыми солнечными лучами от двух до восьми часов в сутки. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная во время исследования, составляла 45°C, но в сезон дождей из-за высокой влажности по ощущениям часто становилось жарче.

Данные о состоянии плода ученые собирали с помощью портативных ультразвуковых устройств. Показания снимались в начале смены, в середине и в конце рабочего дня. Будущих матерей также проверяли на наличие симптомов теплового стресса, таких как головные боли, слабость и тошнота. Оказалось, что тепловой стресс приводит к учащению сердцебиения плода до опасного уровня и замедлению кровотока через пуповину. При этом каждый градус увеличивает нагрузку на плод на 17%.