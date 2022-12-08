Эндокринолог назвала семь признаков гормонального сбоя

Врач-эндокринолог Клинико-диагностического центра "МЕДСИ" в Грохольском переулке Светлана Пилянская назвала в беседе с Life семь признаков гормонального сбоя.

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По ее словам, нарушения в работе эндокринной системы могут привести к серьезным последствиям, таким как сахарный диабет, ухудшение зрения и т.д.

Первый сигнал — похудение на фоне повышенного аппетита. Кроме того, по словам специалиста, человека могут беспокоить длительная температура тела до 37–37,5, нарушения работы сердца, повышенная потливость, тремор, перепады настроения и проблемы со сном.

Второй признак — ожирение, сопровождаемое сухостью кожи, сонливостью, выпадением волос и запорами.

Третий — это избыточный рост волос на теле или гипертрихоз. Врач отметила, что чаще всего этот симптом говорит об избыточной выработке тестостерона у женщин. Ему также сопутствуют повышение жирности кожи, появление угревой сыпи и перхоти, а также нарушение менструального цикла и детородной функции.

Четвертый признак — багровые растяжки на коже, сопровождаемые резким повышением давления, сообщила Пилянская.

Пятый симптом касается изменения внешности пациента: черты лица начинают выглядеть грубее, нарушается прикус, а кисти рук и стопы увеличиваются в размерах.

Шестой предвестник — нарушение зрения, сопровождающееся головной болью.