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3 часа назад

Врач Нечаева назвала факторы, мешающие похудеть

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Ольга Нечаева в беседе с "Известиями" перечислила причины, по которым многие не могут похудеть.

Нечаева обратила внимание читателей на то, что зачастую факторами, мешающими успешно сбросить вес, становятся отсутствие физических нагрузок и малоподвижный образ жизни, слишком строгие диеты, которые приводят к еще большему набору веса и, напротив, довольно изнуряющие тренировки без контроля питания при этом.

В последнем случае вес резко увеличивается при первом же перерыве в тренировочном режиме.

«Дело в том, что физическая нагрузка без контроля питания не принесет нужного результата. Более того, организм человека, который регулярно подвергается интенсивным физическим нагрузкам, требует потребления определенного количества калорий. Он привыкает к определенной системе питания. Если нагрузка в прежнем объеме исчезает, питание, как правило, не корректируется. В результате происходит набор массы тела», — объяснила эндокринолог.

Также доктор отметила, что есть отдельная группа людей, которые убеждены, что для того, чтобы похудеть, достаточно будет разного рода стимуляторов, вибротренажеров и прочих вспомогательных приборов, которые на самом деле без ваших усилий и контроля за питанием никакого эффекта не дадут.

Лолита рассказала, как ей удалось похудеть

Ранее "Рамблер" рассказывал, какая диета поможет похудеть.

Здоровье,Видео,Ольга Нечаева,
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