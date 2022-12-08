Врач-эндокринолог Ольга Нечаева в беседе с "Известиями" перечислила причины, по которым многие не могут похудеть.

Нечаева обратила внимание читателей на то, что зачастую факторами, мешающими успешно сбросить вес, становятся отсутствие физических нагрузок и малоподвижный образ жизни, слишком строгие диеты, которые приводят к еще большему набору веса и, напротив, довольно изнуряющие тренировки без контроля питания при этом.

В последнем случае вес резко увеличивается при первом же перерыве в тренировочном режиме.

«Дело в том, что физическая нагрузка без контроля питания не принесет нужного результата. Более того, организм человека, который регулярно подвергается интенсивным физическим нагрузкам, требует потребления определенного количества калорий. Он привыкает к определенной системе питания. Если нагрузка в прежнем объеме исчезает, питание, как правило, не корректируется. В результате происходит набор массы тела», — объяснила эндокринолог.