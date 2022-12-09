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1 час назад

Женщины тоже так делают. Россиянкам рассказали про нежданную ночную неприятность

Секрет Фирмы

Вы, наверное, не догадываетесь, но женщины не идеальны. Они даже могут храпеть. Статистически около трети всех женщин издают звуки по ночам, но часто мало кто догадывается о такой проблеме. Храп обычно трудно заметить самостоятельно. О нём сообщают соседи по комнате, дети или вторая половинка. Помимо того, что это не самые приятные звуки в ночи, это ещё и предвестник некоторых проблем со здоровьем.

Россиянкам рассказали про нежданную ночную неприятность
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Конечно, всегда можно похохмить над храпуном, но в целом игнорировать этот сигнал не стоит. Храп может быть причиной остановки дыхания ночью.

«Причин у храпа две: снижение тонуса мышц дыхательных путей либо препятствие в дыхательных путях, которое не даёт возможности воздуху идти прямо», — объяснила сомнолог и невролог Елена Царёва.

По словам специалиста, хоть нарушения дыхания во сне чаще встречаются у мужчин, с ним могут столкнуться и женщины, и дети.

Храп встречается у женщин с лишним весом, патологиями ЛОР-органов, гормональными проблемам, неправильным прикусом, а также во время климакса. Эта неприятность может коснуться и тех, кто налегает на седативные и снотворные препараты. Кроме того, храп может появиться из-за ночного апноэ — остановки дыхания на короткое время.

«У пациентов с заболеванием возникают проблемы с концентрацией днём. При пробуждении у больных апноэ фиксируется резкий скачок артериального давления», — рассказала сомнолог.

Самое главное — апноэ опасно тем, что организму недостаёт кислорода. Это может привести к разным последствиям, одно из самых опасных — инсульт, который обычно происходит под утро.

Ранее «Секрет» сообщал, что спать тоже нужно уметь, иначе здоровый сон легко может привести и к Альцгеймеру или удушью. Эксперты разделяют все позы для сна на полезные и не очень, и только одна считается буквально вершиной всего плохого, что может случиться с человеком.

Здоровье,Елена Царева,
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