Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления кефира

Регулярное употребление кефира благотворно влияет на здоровье кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

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"Кефир – это кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы. Углеводы – это источник энергии. Белки – строительный материал для всего организма. Жиры тоже хороший энергетический ресурс", – объясняет эксперт.

"Еще в кефире содержатся полезные микроорганизмы, которые создают дополнительный ресурс для обитателей тонкого и толстого кишечника. То есть это дополнительное условие для создания разнообразия микробиоты", – Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, разнообразие микрофлоры – это залог долголетия, работоспособности и хорошего обмена веществ. Чтобы получить максимальную пользу от кефира, достаточно пить 200 миллилитров этого напитка в день, заключила Лазуренко.