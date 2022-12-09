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1 час назад

Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления кефира

Москва24иещё 1

Регулярное употребление кефира благотворно влияет на здоровье кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления кефира
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Кефир – это кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы. Углеводы – это источник энергии. Белки – строительный материал для всего организма. Жиры тоже хороший энергетический ресурс", – объясняет эксперт.

"Еще в кефире содержатся полезные микроорганизмы, которые создают дополнительный ресурс для обитателей тонкого и толстого кишечника. То есть это дополнительное условие для создания разнообразия микробиоты", – Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, разнообразие микрофлоры – это залог долголетия, работоспособности и хорошего обмена веществ. Чтобы получить максимальную пользу от кефира, достаточно пить 200 миллилитров этого напитка в день, заключила Лазуренко.

Ранее россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления ряженки. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, это может привести к ускоренному старению организма. Дело в том, что в процессе томления этого кисломолочного напитка происходит образование конечных продуктов гликирования. Именно они и способны наносить вред здоровью, отметила эксперт.

Здоровье,Елена Соломатина,
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