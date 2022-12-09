Эксперты перечислили причины переедания

Грусть, тревога или скука часто заставляют людей идти к холодильнику. О причинах компульсивного переедания рассказали специалисты.

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"Людям с компульсивным перееданием, может быть, сложнее регулировать свои эмоции, что может привести к порочному кругу плохого настроения и неконтролируемого поглощения большого количества еды", — рассказал врач Леонид Доронин.

По его словам, часто жертвами такого пищевого поведения становятся те, кто испытывает проблемы с выражением эмоций.

Нутрициолог Елена Мулявка добавила, что среди причин переедания можно также выделить такие факторы, как неудачный рацион и плохой сон. Необходимо питаться сбалансированно и ложиться спать до 23:00.

Она посоветовала не запускать расстройства пищевого поведения, а обратиться за помощью к специалистам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее педиатр Юлия Бережанская предупредила, что просмотр детьми мультфильмов во время еды может привести к перееданию и набору лишнего веса, передает Nation news.