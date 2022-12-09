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2 часа назад

Эксперты перечислили причины переедания

Вечерняя Москва

Грусть, тревога или скука часто заставляют людей идти к холодильнику. О причинах компульсивного переедания рассказали специалисты.

Эксперты перечислили причины переедания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Людям с компульсивным перееданием, может быть, сложнее регулировать свои эмоции, что может привести к порочному кругу плохого настроения и неконтролируемого поглощения большого количества еды", — рассказал врач Леонид Доронин.

По его словам, часто жертвами такого пищевого поведения становятся те, кто испытывает проблемы с выражением эмоций.

Нутрициолог Елена Мулявка добавила, что среди причин переедания можно также выделить такие факторы, как неудачный рацион и плохой сон. Необходимо питаться сбалансированно и ложиться спать до 23:00.

Она посоветовала не запускать расстройства пищевого поведения, а обратиться за помощью к специалистам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее педиатр Юлия Бережанская предупредила, что просмотр детьми мультфильмов во время еды может привести к перееданию и набору лишнего веса, передает Nation news.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахар и это делает их более полезными, но такое мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Здоровье,Елена Соломатина,
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