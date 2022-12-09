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1 час назад

Как похудеть, не сокращая сахар и углеводы

Super.ru

Это возможно, хоть диетологи и советуют полностью исключить из рациона продукты с сахаром. Геронтолог и нутрициолог Елена Крохмалева рассказала Super, как похудеть без ограничений. Чтобы перевести сахар и углеводы в «чистую энергию», необходимо соблюдать правила, которые не дадут им попасть в кровь и осесть в виде лишних килограммов.

Как похудеть, не сокращая сахар и углеводы
Фото: Super.ruSuper.ru

«Добавьте в ваш рацион продукты, ускоряющие метаболизм. Это могут быть морские водоросли, шпинат, капуста, рыба, цельнозерновые продукты, — рассказывает Елена Крохмалева. — Также помогут умеренные, но регулярные физические нагрузки».

Отдельное внимание стоит уделять качеству сна и соблюдению цикла сна и бодрствования, которые являются обязательным условием для нормализации веса.

«Циклом нельзя назвать соблюдение режима на протяжении 2–3 дней, так как циркадные ритмы восстанавливаются спустя пару недель, если придерживаться режима», — объясняет Елена.

Еще один совет для сладкоежек: попробуйте перейти с обычных пирожных на их ПП-альтернативы или фрукты.

«Если вы съедите, например, натуральный манго или пудинг из него с кокосовыми сливками, это снизит резкость инсулиновых колебаний», — рассказывает Крохмалева.

Здоровье,
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