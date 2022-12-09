Как похудеть, не сокращая сахар и углеводы

Это возможно, хоть диетологи и советуют полностью исключить из рациона продукты с сахаром. Геронтолог и нутрициолог Елена Крохмалева рассказала Super, как похудеть без ограничений. Чтобы перевести сахар и углеводы в «чистую энергию», необходимо соблюдать правила, которые не дадут им попасть в кровь и осесть в виде лишних килограммов.