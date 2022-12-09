Названы самые вредные для женского здоровья продукты

Самые вредные для женского здоровья продукты и напитки назвала «Мосленте» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Алина Алкашева. В первую очередь, это дрожжевая выпечка из злаковой муки, алкоголь, молочные продукты и сахар.

Фото: Мослента Мослента

«Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз. Сахар негативно влияет на кожу, а именно на выработку коллагена, в связи с чем женщинам не рекомендуется употребление более 50 граммов простых углеводов в сутки», — сказала специалист.

Главным напитком, ухудшающим женское здоровье, Алкашева назвала алкоголь. В его состав входит этиловый спирт, который влияет на состояние микрофлоры, нарушая ее, что приводит к раздражению слизистой кишечника. Из-за этого ухудшается усвоение витаминов, микроэлементов, жиров, белков и углеводов.

Чрезмерное употребление молочной продукции может, по ее словам, привести к большой выработке инсулина. Он приводит к образованию акне и отеков за счет увеличения уровня тиреоидных гормонов.

«Дрожжевая выпечка относится к рафинированным углеводам. Углеводы, в свою очередь, превращаются в организме в сахар, про действие которого мы уже знаем», — добавила врач.