Не все капли подойдут: чем увлажнять глаза

С наступлением отопительного сезона многие начали замечать, как стали неприятно сохнуть глаза — а всё из-за батарей, которые, как считается, раскаляют воздух и уничтожают всю влагу вокруг. Из-за этого рука всё чаще тянется за увлажняющими каплями для глаз, особенно если постоянно работать за ноутбуком. Вот только оказалось, что не все капли одинаково полезны.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

При выборе капель для глаз нужно прояснить для себя некоторые варианты. Если у вас со зрением всё в порядке, то можно использовать всякие увлажняющие средства, только с оговоркой насчёт аллергии — её может вызвать любой препарат с консервантами внутри. Любителей обычных очков это тоже касается. А вот если зрение ухудшилось и душа больше лежит к линзам, чем к очкам, то тут нужно быть осторожнее. Препараты с консервантами могут вызвать не только аллергию, поэтому при использовании линз их просто запрещают капать.

Как ни крути, консерванты — неполезны всем, хоть и удобны. Капли с ними можно оставлять на прикроватной тумбочке или туалетном столике, а вот без консервантов придётся хранить в холодильнике.

Есть ещё отчаянные люди, которые капают раствором для линз на саму линзу перед тем, как её надеть. Они надеются, что так глаз больше увлажнится, но на самом деле в этот момент на слизистой происходит настоящий конец света.

Растворы удаляют с линз различные соединения и микроорганизмы — они же для очистки. Поэтому на глазах они начинают расщеплять слезы и вызывать различные жёсткие аллергии. Баловаться со здоровьем глаз врачи очень не рекомендуют, потому что это может привести к онкологии.