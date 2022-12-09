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2 часа назад

Не все капли подойдут: чем увлажнять глаза

Секрет Фирмы

С наступлением отопительного сезона многие начали замечать, как стали неприятно сохнуть глаза — а всё из-за батарей, которые, как считается, раскаляют воздух и уничтожают всю влагу вокруг. Из-за этого рука всё чаще тянется за увлажняющими каплями для глаз, особенно если постоянно работать за ноутбуком. Вот только оказалось, что не все капли одинаково полезны.

Не все капли подойдут: чем увлажнять глаза
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

При выборе капель для глаз нужно прояснить для себя некоторые варианты. Если у вас со зрением всё в порядке, то можно использовать всякие увлажняющие средства, только с оговоркой насчёт аллергии — её может вызвать любой препарат с консервантами внутри. Любителей обычных очков это тоже касается. А вот если зрение ухудшилось и душа больше лежит к линзам, чем к очкам, то тут нужно быть осторожнее. Препараты с консервантами могут вызвать не только аллергию, поэтому при использовании линз их просто запрещают капать.

Как ни крути, консерванты — неполезны всем, хоть и удобны. Капли с ними можно оставлять на прикроватной тумбочке или туалетном столике, а вот без консервантов придётся хранить в холодильнике.

Есть ещё отчаянные люди, которые капают раствором для линз на саму линзу перед тем, как её надеть. Они надеются, что так глаз больше увлажнится, но на самом деле в этот момент на слизистой происходит настоящий конец света.

Растворы удаляют с линз различные соединения и микроорганизмы — они же для очистки. Поэтому на глазах они начинают расщеплять слезы и вызывать различные жёсткие аллергии. Баловаться со здоровьем глаз врачи очень не рекомендуют, потому что это может привести к онкологии.

На её возникновение могут повлиять генетика, ВИЧ-инфекция, некачественная косметика, плохая экология, обилие солнца и много что ещё. Свериться с симптомами, кстати, можно здесь .

Здоровье,
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