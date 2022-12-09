Не все капли подойдут: чем увлажнять глаза

С наступлением отопительного сезона многие начали замечать, как стали неприятно сохнуть глаза — а всё из-за батарей, которые, как считается, раскаляют воздух и уничтожают всю влагу вокруг. Из-за этого рука всё чаще тянется за увлажняющими каплями для глаз, особенно если постоянно работать за ноутбуком. Вот только оказалось, что не все капли одинаково полезны.
При выборе капель для глаз нужно прояснить для себя некоторые варианты. Если у вас со зрением всё в порядке, то можно использовать всякие увлажняющие средства, только с оговоркой насчёт аллергии — её может вызвать любой препарат с консервантами внутри. Любителей обычных очков это тоже касается. А вот если зрение ухудшилось и душа больше лежит к линзам, чем к очкам, то тут нужно быть осторожнее. Препараты с консервантами могут вызвать не только аллергию, поэтому при использовании линз их просто запрещают капать.
Как ни крути, консерванты — неполезны всем, хоть и удобны. Капли с ними можно оставлять на прикроватной тумбочке или туалетном столике, а вот без консервантов придётся хранить в холодильнике.
Есть ещё отчаянные люди, которые капают раствором для линз на саму линзу перед тем, как её надеть. Они надеются, что так глаз больше увлажнится, но на самом деле в этот момент на слизистой происходит настоящий конец света.
Растворы удаляют с линз различные соединения и микроорганизмы — они же для очистки. Поэтому на глазах они начинают расщеплять слезы и вызывать различные жёсткие аллергии. Баловаться со здоровьем глаз врачи очень не рекомендуют, потому что это может привести к онкологии.
На её возникновение могут повлиять генетика, ВИЧ-инфекция, некачественная косметика, плохая экология, обилие солнца и много что ещё. Свериться с симптомами, кстати, можно здесь .