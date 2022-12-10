Раскрыты главные правила избавления от лишнего веса

Основные правила избавления от лишнего веса раскрыли в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим Александром Мясниковым. О важности похудения рассказал академик РАН, вице-президент Кардиологического общества России Юрий Беленков.

Фото: Мослента Мослента

«Лишний вес — это тяжелое состояние, чреватое развитием инсульта, инфаркта и диабета», — предупредил он.

Приняв решение похудеть, по словам врача, следует держать во внимании несколько факторов: самоконтроль, рациональное питание, физическую активность. Диеты лучше придерживаться под врачебным контролем и при необходимости прибегать к лекарственной терапии.

Беленков порекомендовал обязательно включить в рацион 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, а также отказаться от сладкого.