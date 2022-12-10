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14 минут назад

Диетолог назвала неочевидную причину лишнего веса

Мослентаиещё 3

Неочевидную причину лишнего веса назвала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, грязный воздух ведет к скапливанию жиров и их отложению из-за нарушения всех обменных процессов в организме.

Диетолог назвала неочевидную причину лишнего веса
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Из-за этого нарушается способность микроорганизмов расщеплять жиры, которые образовываются. И то, что не поглотили бактерии, непременно окажется на наших талии, бедрах, животе и иных "злачных" местах», — объяснила эксперт.

По ее словам, кишечные микробы помогают быстрее переваривать жир, однако длительное нахождение в среде химических загрязнений способно нарушить важные функции этих бактерий. Это может привести не только к нарушению обмена веществ, но и к систематическим перееданиям.

Ранее основные правила избавления от лишнего веса раскрыли в программе доктора Александра Мясникова.

Здоровье,Елена Соломатина,Александр Мясников,
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