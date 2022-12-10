Раскрыта неожиданная причина женского ожирения

О том, что может привести к скапливанию и отложению жиров в организме, диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве».

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По словам специалиста, в организме женщин микробы играют весьма значимую роль в регулировании процесса обмена веществ. И их функции могут быть нарушены, из-за химических загрязнителей. А виной тому – грязный воздух. Человек вдыхает опасные химические частицы, а также они попадают в организм с едой и водой.

По словам Соломатиной, микроорганизмы в женском организме теряют способность расщеплять образовывающиеся жиры, которые начинают откладываться на талии и боках. Начинают нарушаться обменные процессы в организме, а значит, можно сказать, что одной из причин женского ожирения, действительно, может быть грязный воздух.

Кроме того, могут начаться сбои в работе эндокринной и нервных систем, отметила эксперт.