Как не переедать в холодное время года?

Зимой человек испытывает особый голод, который приводит к набору лишних килограмм.

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В холодную погоду люди употребляют меньше воды, чем в теплое время года, - рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, в интервью радио Sputnik. Это приводит к дефициту жидкости в организме и в следствии к появлению чувства жажды, которое легко перепутать с годом.

Существует ошибочное мнение, что зимой организму вода не нужна, однако, наоборот, во время отопительного сезона происходит отчасти "высушивание" организма. Важно восполнять дефицит воды, иначе можно легко начать заедать жажду.

Организм берет воду из еды. При этом, разумеется, набирается не только вода, но и лишние килограммы на боках, – уточнила Екатерина Матыскина.

Несмотря на время года и погодные условия, необходимо ежедневно выпивать свою норму воды. Норма у каждого своя, поскольку у всех разный климат и образ жизни.