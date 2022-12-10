Ученые: два месяца на здоровой диете снижают риск болезней сердца на 10%

Ученые из Медицинского центра BIDMC в Бостоне выяснили, что два месяца на здоровой диете снижают 10-летний риск атеросклеротических заболеваний сердца и сосудов на 10%. Результаты опубликованы в The American Journal of Cardiology.

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Авторы сравнили медицинские данные трех групп людей: придерживающихся DASH (диетический подход для лечения гипертонии), классического американского питания и диеты, богатой фруктами и овощами. В анализ включили 459 взрослых в возрасте от 22 до 75 лет.

Исследователи обнаружили, что диеты DASH и фруктово-овощная снизили 10-летний риск развития атеросклеротических заболеваний (инсульта, гипертонии, инфаркта) на 10,3 и 9,9% соответственно. Положительный эффект был более выражен у женщин и взрослых чернокожих.